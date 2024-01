Adika Pongo live al Cotton Club Roma

Un omaggio alle grandi hit della Disco Music internazionale con una delle band più riconosciute a livello europeo. Un vero “Tribute to The Disco” atto a creare un gioco fatto di buona musica e tanta energia condivisa con il pubblico. Una serata imperdibile, tra brani originali e omaggio a grandi band, in cui sarà impossibile restare seduti. Gli Adika Pongo saranno protagonisti sul palco del Cotton Club e ci regaleranno una serata all’insegna del ritmo e della buona musica che spazierà dal soul funky al pop alla disco ’70 e ’80.



START DINNER 20.30

START LIVE 22.00

LIVE SHOW €12



Line-Up

FRANCESCA SILVY VOCE

ALESSIO SCIALO' TASTIERE

COSTANTINO LADISA SAX

ALBERTO LOMBARDI CHITARRA

ALESSANDRO BENEDETTI BASSO



PABLO ENRIQUE OLIVIER PERCUSSIONI