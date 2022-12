Adele Altro (Any Other) live al Teatro Garbatella

Adele Altro, polistrumentista veronese di stanza a Milano, seppur ancora molto giovane è già attiva da parecchi anni nella scena musicale italiana e internazionale.

A suo nome ha composto le musiche per il podcast di Internazionale "Limoni" sul G8 di Genova, a cui ha fatto seguito il primo disco a suo nome "Tentativo", mentre con il suo main project Any Other ha pubblicato svariati Ep e due dischi ufficiali, esibendosi letteralmente ovunque nel mondo, dall'Italia al Giappone.

È diventata una delle Ragazze di Porta Venezia di Miss Keta ed è stata una delle artiste italiane selezionate per il programma internazionale KeyChange 2020.

Ha collaborato con innumerevoli artisti, sia in qualità di musicista nei live sia nelle registrazioni in studio: tra queste collaborazioni si possono annoverare quelle con Colapesce, nel progetto congiunto di Colapesce e Dimartino, con Marco Giudici, con Yabai e con il trio jazz formato da Alessandro Cau, Tancredi Emmi e Federico Fenu per il loro album Pororoca.