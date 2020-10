Adèl Tirant all'Ellington Club: atmosfere parigine al Pigneto

Venerdì 23 ottobre 2020 l'Ellington Club al Pigneto, accoglie la voce profonda e trascinante di Adèl Tirant, interprete di spessore e portatrice sana di sonorità dal gusto retrò-emozionale.

Un'artista che con il suo talento e la conoscenza della scena musicale francese d'altri tempi, riporta in vita insieme alla fisarmonica di Mirko Ceccaroli, i fasti della canzone francese e del cafe chantant. Tra un brano e l'altro, il pubblico dell'Ellington Club sarà sorpreso anche dalla carica di Sophie D'Ishtar, burlesque performer capace di grande sensualità erotica e presenza scenica. In apertura del club, dalle ore 18.00 fino alle ore 20.00, saranno le musicalizzazioni in vinile di Alessandro Casella a dare inizio alla serata, con le suggestive atmosfere de "Il Club dell'Aperitivo", per gustare selezionati drink o deliziosi piatti gourmet sui brani di vinili tra i più ricercati.

Attraverso la voce di Adèl Tirant rivivono i chansonnier del passato, esempi di quella Parigi che riempiva i cafe chantant e di cui tra tutte, si ricorda la potenza espressiva di Édith Piaf. Non solo Francia con brani come Milord e La Vie en Rose, ma anche tanta Roma nel repertorio di Tirant, con omaggi all'immensa Gabriella Ferri di cui ritorneranno canzoni come Remedios e Le Cortellate. Atmosfere rarefatte di una Parigi d'inizio secolo, che contengono sentori di Buenos Aires, Napoli e di tutte le città più romantiche del mondo, delineeranno nel club l'intimità di luoghi evocativi di sogni lontani.

Adèl Tirant, al secolo Adele Tirante, attrice, performer e cantante, autrice dei propri testi, studia la canzone nelle sue tante forme, dalla popolare alla più colta, dalla melodica italiana all'opera, passando per tango e scuola napoletana. Nel 2019 pubblica il primo disco "Adele e i suoi eroi", lavoro cantautorale che segue l'impegno teatrale con il regista Luciano Melchionna e il fortunato format teatrale "Dignità Autonome di Prostituzione", ma anche con Mirko Dettori, con cui mette in scena lo spettacolo "Padam Padam", riconosciuto omaggio a Édith Piaf. Nel tempo si divide tra cinema e teatro con illustri collaborazioni tra cui, al cinema Giuseppe Tornatore, Ridley Scott, Michael Radford e Renato De Maria e, a teatro, con Stefano Genovese e Arturo Brachetti, Michele Sinisi, Giancarlo Sepe, Ninni Bruschetta, Micha van Hoecke, Antonio Calenda, Roberto Bonaventura, Walter Manfrè e Tino Caspanello. Attualmente è in uscita il nuovo singolo "Caccia alle Streghe", con cui ha vinto il Premio Zonta 2020 e, parallelamente, è impegnata nel tour "I Sei Personaggi in cerca d'Autore", di M.Sinisi e per la TV, la serie "La Donna del Vento", per la regia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

Nella serata di venerdì 23 ottobre sul palco salirà anche la burlesque perfomer Sophie D'Ishtar, reincarnazione vivente dell'antica dea babilonese della quale porta il nome sacro, con rispetto e riverenza. I suoi act sono racconti messi in scena da un'intrigante cantastorie, una virtuosa figura narrante che con i suoi gesti e la sua danza, disegna suggestioni e sinfonie condite da erotismo e passione. Il perfetto equilibrio tra il caldo vento d'Oriente e il fascino noir d'Occidente.