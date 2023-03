“Ad Artoi con amore”, una mostra per la ricerca scientifica in oncologia integrata

Sabato 11 marzo, dalle 17 alle 20, nella Galleria Plus Arte Puls (viale Mazzini, Roma) si terrà l’evento “Ad ARTOI con amore”, esposizione di opere d’arte per la raccolta fondi a favore della ricerca scientifica in oncologia integrata.

Durante la serata la Fondazione ARTOI si presenterà ufficialmente al pubblico, cogliendo l’occasione per annunciare anche l’imminente 2nd World Congress of Integrative Medicine and Health, che si terrà a Settembre 2023 a Roma, e che vedrà ARTOI impegnata nel ruolo di organizzatore.

Durante l’evento ci saranno anche testimonianze di pazienti sul percorso oncologico integrato. Proprio da una paziente del presidente della Fondazione ARTOI, Prof. Massimo Bonucci, è partita l’idea dell’iniziativa: la signora Anna Lombroso, artista anche lei, ha voluto donare alla Fondazione 74 opere facenti parte della collezione del Club delle Incisioni di Venezia.

“Ho voluto dimostrare così - racconta la signora Anna - come tanti di noi, la gratitudine per un gruppo di professionisti che da anni si spende generosamente non solo per 'curare', ma per informare, dare risposte, mostrare concreta vicinanza a chi nelle strutture più tradizionali è retrocesso a numero senza identità e dignità”. Le opere verranno esposte nella Galleria e potranno essere scelte dai partecipanti dell’evento a fronte di una donazione ad ARTOI che andrà a sostenere la ricerca scientifica. Al termine dell’evento sarà possibile scambiarsi note ed impressioni sull’evento durante il buffet allestito nella galleria.

“Siamo estremamente grati ad Anna e agli artisti che si sono prestati per questa bellissima iniziativa. Regalare bellezza è una prova formidabile di amicizia e solidarietà", ha dichiarato il presidente della Fondazione ARTOI prof. Massimo Bonucci. Per ARTOI si apre un periodo intenso, ricco di appuntamenti, novità e mi auguro di soddisfazioni.

Ingresso libero, è gradita prenotazione scrivendo alla segreteria ARTOI alla mail segreteria@artoi.it.