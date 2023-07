Acquerelli tra i libri: mostra collettiva in libreria

Dal 5 al 19 luglio la storica Galleria della Tartaruga presenta la mostra collettiva di quattro acquerellisti romani: immersi nel mondo fantastico della libreria indipentende Eli di viale Somalia, gli acquerelli di Claudio Castiglioni, Claudio Falasca, Enrico Genovesi e Tonino Monaco raccontano storie di Roma e di vita quotidiana.



Gli artisti hanno in comune l'appartenenza all'Associazione Romana Acquerellisti (ARA): fondata nel 2013, conta ad oggi più di 60 soci. L'obiettivo dell'associazione è quello di diffondere e promuovere la pittura ad acquerello ad ogni livello, sul territorio nazionale e internazionale, tramite iniziative, progetti ed eventi.



Claudio Castiglioni, fondatore, primo presidente e attuale presidente dell’ARA, sintetizza così la sua visione personale per la tecnica della pittura ad acquerello: “Dipingi quello che vorresti vedere, non quello che vedi”. Vanta una collaborazione pluriennale con la rivista di arte coreana "Arts & culture", che da 7 anni pubblica ogni mese un suo acquerello di paesaggi romani. Oltre a partecipare a mostre ed estemporanee in Italia e all'estero, è presente con diverse opere al museo dell'acquerello di Fabriano.



Claudio Falasca, architetto, inizia a dipingere giovanissimo. Dopo una lunga pausa, negli anni ’90, si rimette all'opera, dedicandosi al solo acquerello. Nei suoi lavori ritrae la natura nella sua mutevolezza di luce, colori, trasparenze, riflessi, tessiture, profondità, suggestioni, memorie.



Enrico Genovesi, anche lui architetto, dal 1972 al 2014 insegna ai giovani studenti di Architettura ad osservare con attenzione e ritrarre il paesaggio nei suoi equilibri naturali. I suoi dipinti enunciano una costante evoluzione sul piano tecnico, una continua ricerca del colore e della luce per tradurre nell’opera l’eccezionalità della veduta e la rielaborazione del ricordo.



Tonino Monaco, medico di professione, si dedica alla pittura da sempre, esplorando diverse tecniche, specializzandosi negli anni '90 nell'acquerello, con l'iscrizione all'Associazione Nazionale Acquerellisti d'Italia (ANADI). Nei suoi dipinti traspare la sua passione per la pittura italiana di fine '800 - inizio '900 e dei grandi acquerellisti della "Campagna Romana".



Il 5 Luglio alle ore 18:30 è previsto il vernissage della mostra, aperto al pubblico, durante il quale sarà possibile conoscere personalmente gli artisti.