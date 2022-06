Acquariolive, aperitivi e musica dal vivo all'Acquario Romano

In occasione del Festival dell’Architettura di Roma FAR che si svolgerà a Roma a partire dall’11 giugno 2022, promosso dall’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia, Acquario Romano propone "Acquariolive", un format che prevede serate di musica dal vivo gratuite con aperitivo nel giardino monumentale che si terranno nella sede della Casa dell’Architettura in piazza Manfredo Fanti 47.

L’evento, organizzato da Acquario Romano S.r.l. e prodotto dall’Associazione culturale Aloa, prevede in apertura l’aperitivo nel giardino della Casa dell’Architettura, curato dalla Ambrosini catering & banqueting – a partire dalle ore 19.30 – seguito da un concerto gratuito previsto nella sala ellittica centrale.

Una formula per regalarsi della buona musica sempre diversa: dallo swing al jazz, passando per la classica, che abbina la semplicità della proposta a un alto livello artistico.

A fare da cornice dell’evento, l’edificio di fine Ottocento dell’Acquario Romano, nato come primo Acquario di Roma e oggi sede della Casa dell’Architettura, che unisce lo stile neoclassico alle decorazioni a tema ittico. Costruito dall’architetto Ettore Bernich tra il 1885 e il 1887 su iniziativa di un ittiologo, Pietro Garganico, per essere uno stabilimento di piscicultura e acquario, l’Acquario fu dopo pochi anni riconvertito a centro espositivo e sala teatrale e cinematografica, smantellando le vasche all’interno e il laghetto artificiale costruito nel giardino, accanto ai resti delle mura Serviane.

Successivamente al restauro iniziato nel 1985, nel 2003 l'edificio viene adibito a Casa dell'Architettura, come centro espositivo e di manifestazioni sui temi dell'architettura contemporanea.

L’evento rappresenta “un’occasione per condividere pensieri e riflessioni sulle tematiche del festival prolungando le attività culturali in questi momenti ludici che ci permetteranno di stare piacevolmente insieme dopo un lungo periodo pandemico”, afferma Alessandro Panci, Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia.

“L’Acquario Romano apre così questo nuovo corso all’insegna della convivialità unita alla condivisione culturale. Il nostro intento è quello di gestire, valorizzare ed innovare un patrimonio storico culturale della città con l’obiettivo di rivalutarne le peculiarità e le tante particolarità che l’opera monumentale offre ai visitatori. Cercheremo di lavorare affinché la Casa dell'Architettura ospitata nel complesso dell'Acquario Romano possa diventare un centro nevralgico e pulsante di produzione culturale e di innovazione, proprio a partire da questa estate di rinascita”, dichiara Remo Tagliacozzo, Amministratore Unico dell’Acquario Ro mano srl.