Acquaria Art, Duty Gorn live painting e opening mostra Dissolvenze - Ritratti di Architettura

Martedì 23 luglio dalle 16.00 alle 19.00 nella Sala Centrale della Casa dell'Architettura, avrà luogo una performance di live painting dell'artista milanese Duty Gorn che dipingerà dal vivo una tela 120x200 a precedere, evento nell'evento, l'inaugurazione della sua mostra Dissolvenze. Ritratti di Architettura, in Sala Monitor P.



L'interazione tra pittura e architettura trova una delle sue espressioni più affascinanti nell'arte del paesaggio, creando spazi che integrano elementi naturali e costruiti. L’artista approfondisce questa interazione fino a farla diventare una vera e propria fusione tra spazi naturali e costruiti. I volti raffigurati nelle tele si dissolvono, in un gioco di vedo-non-vedo, mettendo in primo piano gli edifici e trasformando l'ambiente in un'opera d'arte vivente. L’espressione dei volti scaturisce da un impulso dell'artista creativo ed emotivo, immediato e spontaneo, simile ad un autoritratto che prende forma insieme agli elementi circostanti. Tale approccio trasforma la visione dell'osservatore e arricchisce la comprensione dell'ambiente circostante.

Guido, Duty Gorn, classe 1980, è la figura maggiormente poliedrica del panorama artistico milanese. La sua produzione non si limita ai lavori su tela, si sviluppa anche in composizioni tridimensionali, murali e performance live che esprimono un’arte immediatamente riconoscibile, vitale e ben delineata, sia nello stile sia nei soggetti rappresentati. I suoi lavori vengono esposti in gallerie d’arte e spazi istituzionali in diversi Paesi del mondo.



La mostra proseguirà fino al 9 settembre



Casa dell’Architettura - Complesso Monumentale Acquario Romano