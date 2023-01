Achille Lauro Unplugged, i concerti a Roma

Achille Lauro torna a inizio anno in una nuova veste per tre concerti evento il 22 e 26 gennaio e il 17 febbraio all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Quelli di Achille Lauro in Sala Santa Cecilia saranno degli show intimi ed essenziali (“Non ci sarà nessuna armatura, voi e la musica al centro di tutto”, ha scritto l’artista sui social) che lo vedranno per la prima volta esibirsi nei teatri.

I tre live romani saranno anche l’occasione per ascoltare dal vivo il nuovo singolo, “Che sarà”: una ballad intima prodotta da Gow Gow Tribe e Gregorio Calculli in cui Achille Lauro si interroga su un futuro comune a tutti (“Noi che nasciamo quaggiù e non sappiamo cosa la vita sia/Non è questo il posto per noi”).

Foto di Daniele Cambria

?