Achille Lauro in concerto al Palazzo dello Sport

Dopo l'uscita di "Ragazzi Madre - L'Iliade", il docufilm sulla sua vita, Achille Lauro annuncia due eventi live unici nel 2024, uno a Milano e uno proprio nella sua Roma.

Sui social, infatti, il cantante ha fatto sapere che "Ragazzi Madre - L'Iliade Il Live" si terrà il prossimo 4 ottobre al Forum di Milano e il 7 ottobre al Palasport di Roma. Non sarà solo sul palco, con lui ci sarà anche Boss Doms.

Il live sarà proprio una celebrazione di "Ragazzi Madre - L’Iliade": il documentario è disponibile in esclusiva su Prime Video da giovedì 14 dicembre. Un racconto del cantautore, della sua identità inconfondibile che lo rende, ad oggi, uno dei personaggi più interessanti della scena artistica italiana. Il docufilm narra la storia autentica e appassionata di un vero e proprio fenomeno musicale, che come un tornado in soli dieci anni, grazie ad una efficace combinazione di talento, determinazione, sacrificio e instancabile lavoro, è arrivato al successo. “Non è una storia, ma un poema epico”, e proprio come nelle grandi epopee omeriche narra un viaggio complesso, pericoloso e ambizioso.

Achille Lauro è stato ultimamente al centro delle polemiche per il concerto di Capodanno annullato a Cinecittà World. Qui la ricostruzione della vicenda e le parole dell'Ad del Parco divertimenti Stefano Cigarini.

I biglietti del concerto del 7 ottobre 2024 al Palazzo dello Sport saranno in vendita dalle ore 14 del 4 gennaio.