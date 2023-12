Accensione delle luminarie natalizie in via Ripetta

Il 13 dicembre al calar del sole, si accenderanno le luminarie natalizie in via Ripetta, per la prima volta dopo 50 anni. La strada nel cuore di Roma, si vestirà a festa con ben 12 grandi lampadari che faranno luce per tutta la via. L'accensione avverrà nel giorno di Santa Lucia che, come tradizione racconta, è considerato "il giorno più corto che ci sia".

I grandi lampadari natalizi che illumineranno via Ripetta si aggiungeranno ai diamanti dorati accesi da largo Goldoni e via del Corso fino a piazza di Spagna, alle luminarie di via del Corso, con la parola pace che sarà ripetuta in più lingue e all'Albero di Natale di piazza del Popolo (che sostituisce la storica location di piazza Venezia, dove sono in corso i cantieri per la metro C) e che, come tradizione comanda, sarà acceso l'8 dicembre, in occasione dell'Immacolata.