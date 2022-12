“Pedala con noi e illumina il Natale”, accensione dell'albero in piazza del Campidoglio

“Pedala con noi e illumina il Natale”: martedì 13 dicembre alle 18.30 è prevista la cerimonia simbolica di accensione dell’albero in Piazza del Campidoglio, con un messaggio di sostenibilità e risparmio energetico.

Durante l'evento, infatti, ben sei biciclette saranno installate in piazza per fornire l’energia necessaria ad illuminare l’albero. Chiunque potrà contribuire ad illuminare la stella pedalando su di una bicicletta/generatore che resterà ai piedi dell’albero per tutta la durata delle festività.

L’albero, di tipo “Abies Nordmanniana”, sarà alto più di 6 metri e verrà posizionato nella parte destra della piazza antistante la Cordonata. La cerimonia sarà presentata dall'attore Antonio Giuliani. Presente anche la Banda del Corpo della Polizia di Roma Capitale che eseguirà brani natalizi.