Accademia di Belle Arti di Roma aperta per Open House 2024

La sede storica dell’Accademia di Belle Arti di Roma apre al pubblico in occasione di Open House Roma 2024.

Il palazzo Camerale è stato progettato da Pietro Camporese il giovane, conosciuto con l’appellativo di “Ferro di cavallo” per la sua caratteristica pianta. Costituito da due corpi di fabbrica collegati da un emiciclo, l’edificio si presenta come un diaframma tra la piazza semicircolare antistante e la Passeggiata di Ripetta del Valadier.

Per volere di papa Gregorio XVI, qui si insediò dal 1845 l’Accademia di San Luca. Sul lato sinistro a piano terra le aule storiche: l’Aula dei Colossi con i gessi monumentali dei Dioscuri del Quirinale, voluti da Antonio Canova e l’Aula Colleoni, con il calco monumentale eseguito a Roma della statua equestre del Verrocchio. Le sale della Direzione e della Presidenza ospitano numerose opere d’arte, le visite saranno guidate dagli studenti borsisti dell'Accademia.

La visita è dedicata a persone con disturbi dello spettro autistico ed è a cura di Martina Isernia

La visita è aperta a un massimo di 10 persone per volta e ha la durata di 60 minuti. L'accesso è consentito con prenotazione su sito Open House Roma e rush line (rush line: accesso anche senza prenotazione in sostituzione dei visitatori prenotati che non dovessero presentarsi). Prenotazione tramite email m.isernia@abaroma.it