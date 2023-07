Accademia Costume & Moda a Felicittà

Accademia Costume & Moda Fondata nel 1964 a Roma da Rosana Pistolese, è un laboratorio di idee e di ricerca, un punto d’incontro, comunicazione e vita. Riconosciuta tra le migliori scuole di moda al mondo, offre corsi triennali e master in Fashion Design, Comunicazione e Management. La sede dell'Accademia si trova in uno splendido edificio progettato nel 1925 da Vincenzo Fasolo. Questo edificio storico rappresenta un ambiente stimolante e fonte di ispirazione per gli studenti, che possono godere di uno spazio dedicato alla creatività e alla formazione nel cuore di Roma, difronte a Castel Sant’Angelo.

La sede ospita anche la Biblioteca-Emeroteca "Fiamma Lanzara". Questo centro culturale è l'unico centro culturale di moda nel Lazio e rappresenta una risorsa fondamentale per gli studenti e gli appassionati che desiderano approfondire la loro conoscenza del settore.

Aperto dalle 18 alle 24 con mostre e visite guidate