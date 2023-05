Abyss/Abismo, la mostra di André Komatsu

Galleria Continua presenta per la prima volta nei suoi spazi espositivi di Roma, all’interno del prestigioso albergo The St Regis Rome, una mostra personale di André Komatsu.

Tra i più internazionali rappresentanti della giovane generazione di artisti brasiliani, ha esposto al Bronx Museum di New York, alla Drawing Room di Londra, passando per numerose mostre in sedi importanti come il Padiglione del Brasile alla 56a Biennale di Venezia, il Museo d’Arte di San Paolo fino all’ultima Triennale di Aichi in Giappone.

ABYSS/ABISMO, questo è il titolo della mostra che Komatsu concepisce per questa occasione espositiva, si compone di una serie di opere inedite appositamente realizzate per questa personale e tese a raggiungere un nuovo livello di consapevolezza che permette allo spettatore di essere coinvolto in un viaggio immersivo.

La mostra rimarrà esposta nelle sale di Galleria Continua al The St.Regis Rome fino al 16 giugno 2023.