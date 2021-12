Cosa fare a Natale a Roma? Un bellissimo regalo di Natale originale!



Dal 26 Dicembre al 9 Gennaio ABRACADABRA la Notte dei Miracoli.



Lo spettacolo di Magia di Natale a Roma per famiglie! Lo spettacolo di Natale per bambini e adulti. migliori illusionisti provenienti da tutto il mondo, un cast stellare composto da 7 campioni internazionali di Magia che vi stupiranno con i loro prodigi per farvi sognare ad occhi aperti.



Non dimenticate lo speciale Capodanno!



Vedremo sul palco del Teatro Ghione per la prima volta in assoluto in Italia,



Alain Simonov, campione russo di manipolazione che combina arti visuali e magia, creando atmosfere oniriche.



Avrete l’occasione di vedere dal vivo il campione del mondo di magia, l’argentino Mario Lopez, capace di rendere magico qualsiasi oggetto gli capiti fra le mani.



Dalla Francia, Gerald le Guilloux, uno dei più abili illusionisti al mondo per le sue fantastiche apparizioni di colombe, nonché campione di magia di Francia.



Lupis, il re dei maghi, campione italiano di magia. Con il suo stile brillante e leggero rende ancor più incredibile la sua straordinaria abilità.



Una delle illusioniste più famose al mondo, Alana, direttamente dalla Germania porterà sul palco, fascino, eleganza, energia e abilità manipolatoria. Chi non ha mai sognato di avere più mani?



Torneremo indietro nel tempo ad un’atmosfera di inizio ‘900 con Vittorio Marino, campione Europeo di magia comica che riesce a creare atmosfere poetiche e divertenti con una comicità degna di Chaplin e Buster Keaton.



Non potevano mancare I Disguido, vincitori del Mandrake d’Or, l’Oscar della Magia, un duo di artisti originali ed eccentrici che combinano l’arte magica a quella teatrale e cinematografica, esibendosi in tutto il mondo con il loro mix esplosivo e travolgente.



Proprio loro saranno la guida in questo viaggio fantastico nel mondo dell’illusione.



Questi ultimi formati da Isabella R. Zanivan e Guido Marini, insieme a Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno e Gigi Speciale, hanno dato vita a questo spettacolo divenuto ormai un appuntamento fisso con la Magia a Roma.



La vera Magia del Natale in una kermesse magica internazionale, un grande evento che abbraccia la solidarietà.



Abracadabra nasce con lo scopo di aiutare chi fa fatica a trovare la magia nella vita di tutti i giorni.



Parte del ricavato sarà devoluto infatti a due importanti associazioni: Uniphelan, che si occupa di dare sostegno alle famiglie e ai bambini colpiti dalla sindrome di Phelan Mc Dermid e Antas Onlus, che con oltre 200 volontari da 14 anni opera nei maggiori ospedali capitolini sostenendo e aiutando chi soffre attraverso la ClownTerapia.



Anche questo Natale l’illusione si trasformerà in realtà, sul palco del teatro Ghione con uno spettacolo straordinario adatto ad un pubblico di tutte le età!



Abracadabra la Notte dei Miracoli, lo spettacolo di Natale per la famiglia a Roma.



Gallery

https://www.teatroghione.it/spettacolo/abracadabra-la-notte-dei- miracoli-2/