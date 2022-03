About Elizabeth, lo spettacolo al Teatro Tor Bella Monaca

Stanca di una vita priva di pace e libertà, e dopo essere miracolosamente scampata a due attentati, Elisabetta ha un incontro con la morte, che si presenta a lei nelle sembianze di uomo, e le propone un patto: una vita, in cambio della libertà. Elisabetta accetta. In quei giorni a corte si presenta un nuovo poeta, il giovane Orlando. Immediatamente la regina legge in lui una particolare sensibilità, nonché un animo prettamente femminile. Orlando racchiude perfettamente tutto ciò che una sovrana dovrebbe avere: garbo, gentilezza, pazienza, sensibilità e intelletto. Elisabetta costringe Orlando a diventare se stessa: gli dona i suoi abiti e lo fa dormire nelle sue stanze. Il poeta diventa la regina d’Inghilterra ed Elisabetta lo getta tra le braccia della morte, con l’intenzione di ingannarla. La sovrana, però, non ha compreso quanto Orlando abbia fatto suo quel ruolo, vestendo la sua nuova identità di regina forse anche più di Elisabetta stessa.



About Elizabeth prende a pretesto la figura iconica di Elisabetta I, la sua storia, la sua politica e le molteplici leggende che la riguardano: una fra tutte, l’ambiguità sulla sua identità: nel corso della storia, sono in molti ad aver ipotizzato che in realtà, sotto gli abiti femminili della sovrana, si nascondesse il corpo di un uomo. Tradizione e innovazione si mescolano in scena per raccontare una storia che parla di Storia, anche se solo accarezzandola, per permetterci di parlare di presente più che di passato.



ABOUT ELIZABETH – ECO

di e con Leonardo Bianchi, Maria Campana e Gian Maria Labanchi

e con Filippo Andreetto, Claudia Guidi e Anna Chiara Fanelli

progetto grafico Alessandro Bianchi

comunicazione Giulia Tremolada

Elliot Teatro



PER INFO E PRENOTAZIONI:



promozione@teatrotorbellamonaca.it