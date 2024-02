Abissi, la mostra all'Up Urban Prospective Factory

Up Urban Prospective Factory è lieta di presentare Abissi, esposizione collettiva a cura di Marta Di Meglio e organizzata con il patrocinio morale di Sea Shepherd e PonDerat. L’evento avrà luogo presso lo spazio espositivo di via dei Salumi 53 a Trastevere, venerdì 1 marzo dalle ore 18:30 e per l’occasione durante la serata ci sarà il dj set con PEPU.



Una degli ambienti più affascinanti in natura è sicuramente quello marino. Il mare, con la sua vastità e profondità, apparentemente insondabile, trasmette a chi lo osserva sentimenti di calma, quiete e stabilità. Tuttavia, oggi ci troviamo a fronteggiare una realtà diversa: il cambiamento climatico sta mettendo a dura prova la resistenza dell'ecosistema marino e la salute dei nostri oceani e mari. Ciò che ci sembra immutabile nasconde una fragilità: l’aumento delle temperature, l’innalzamento del livello delle acque, la perdita della biodiversità.



Abissi esplora il mondo misterioso ma allo stesso tempo vitale del mare, e lo fa attraverso le opere di diversi artisti che reinterpretano il tema con la rappresentazione del paesaggio o delle creature che lo abitano o delle sensazioni che suscita. L’esposizione mira a celebrare il mare e le sue creature e allo stesso tempo a sensibilizzare il pubblico sulla sua importanza per gli equilibri naturali. La mostra diventa la possibilità di immergersi in un mondo di meraviglia, bellezza e consapevolezza dove l’arte può essere strumento di riflessione su l'urgente necessità di proteggere e preservare il mare e tutto il suo ambiente.

Durante i giorni di esposizione della mostra sarà possibile partecipare a due eventi:

Sabato 2 marzo dalle 18.30 si terrà un talk a cura di Sea Shepherd per discutere e confrontarsi sulle problematiche e gli interventi necessari per la tutela dell’ambiente marino.



Venerdì 15 marzo dalle 18.30 con i rappresentanti del progetto PonDerat si parlerà degli interventi realizzati per la salvaguardia dell’ecosistema sull’isola di Ventotene. La serata sosterrà anche la realizzazione del festival di Blue Flow.



Sea Shepherd è un’organizzazione internazionale senza fini di lucro la cui missione è quella di fermare la distruzione dell’habitat naturale e il massacro delle specie selvatiche negli oceani del mondo intero, al fine di conservare e proteggere l’ecosistema e le differenti specie.



PonDerat è un progetto co-finanziato dall'Unione Europea che ha come obiettivo il miglioramento dello stato di conservazione di specie e habitat delle Isole Ponziane. In particolare, l’obiettivo è quello di tutelare alcune specie di uccelli marini e gli habitat tipici delle isole del Mediterraneo.