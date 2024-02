Abilmente, il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group, arriva in Fiera a Roma dal 29 febbraio al 3 marzo, con un’edizione ricca di novità e spunti creativi per tutti gli appassionati di manualità. L’appuntamento, che di solito anima il quartiere fieristico romano a settembre, arriva nella Capitale per la prima volta anche a inizio anno, inserendosi all’interno del denso calendario 2024 di Abilmente, che vede 8 diversi appuntamenti in 4 diverse città: Milano, Torino, Roma e Vicenza.

Il Salone delle Idee Creative è il posto giusto dove trovare la giusta ispirazione, oltre a materiali e strumenti tecnici, consigli dai migliori insegnanti del fai da te e tanto spirito di condivisione con appassionati da tutta Italia.

Laboratori per ogni età, tra calligrafia, uncinetto, cucito sartoriale, oltre a mostre e installazioni artistiche. L’offerta è davvero variegata in tutte le sfumature della creatività e parteciparvi è un’occasione per apprendere nuove tecniche e mettere alla prova le proprie abilità manuali.

Workshop e corsi con i maestri del DIY

Abilmente è anche e soprattutto un’opportunità imperdibile per incontrare altri appassionati, condividere idee e consigli e scoprire le ultime tendenze del fai-da-te con la possibilità di imparare dai migliori crafter della community del Do It Yourself e realizzare oggetti unici e irripetibili con le proprie mani.

Esperti e principianti troveranno corsi e live show adatti al proprio livello in diverse discipline: tecniche per lavorare la lana cardata e il feltro, laboratori di cake design, tutorial di scrapbooking, gruppi di letture animate per bambini, riciclo creativo della carta e non solo.

La via delle idee

La Via delle Idee di Abilmente è l’area del Salone che riunisce i migliori creativi del Belpaese che portano in fiera i loro suggerimenti e punti di vista sul mondo della creatività manuale. Seguendo i loro corsi e mettendo in pratica quanto imparato è possibile trasformare le proprie idee in realtà e replicare a casa oggetti unici fatti interamente a mano. Centinaia di creativi provenienti da tutta Italia sono pronti a condividere tutti i loro segreti. Il pubblico potrà quindi ammirare la maestria e dei migliori crafter del settore e lasciarsi guidare dalla loro passione in un caleidoscopio di estro creativo. Esplorare i diversi mondi della creatività non è mai stato così semplice, tutti i partecipanti potranno scoprire le ultime tendenze e dare libero sfogo all’immaginazione.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web www.abilmente.org/it e i canali ufficiali su Facebook, Instagram, Youtube.