Abilmente, il salone delle idee creative

Apre nella mattinata di giovedì 22 settembre, la nona edizione di Abilmente Roma, il Salone delle Idee Creative organizzato da Italian Exhibition Group, dedicato alla community dei creativi del Centro e Sud Italia, che fino a domenica 25 settembre chiama a raccolta in Fiera di Roma artigiani del Do It Yourself e appassionati di manualità, per condividere laboratori creativi, tecniche e momenti di ispirazione.

Quattro giorni di creatività nel Salone IEG

Oltre 160 gli espositori con i migliori strumenti e materiali nel laboratorio esperienziale più fantasioso d’Italia, che offre l’occasione a grandi e piccini, crafter esperti o semplici curiosi di imparare tantissime tecniche e trucchi del mestiere dalle creative e dai creativi più amati. Tra le aziende presenti, da segnalare l’atteso ritorno di Flying Tiger Copenaghen, partner del Salone anche nelle altre edizioni autunnali di Abilmente, a Vicenza (13-16 ottobre), Torino (20-23 ottobre) e Milano (3-6 novembre).

Tra le novità dell’edizione romana del Salone, la nuova area speciale Cake&Dream, dedicata al variegato mondo del Cake Design. In programma corsi, workshop, dimostrazioni gratuite in collaborazione con la scuola di cucina e pasticceria Bake It! e Saracino. Altra novità sarà l’area dedicata alle Arti di Filo, organizzata con la Corporazione delle Arti, che vedrà la presenza di scuole, associazioni, artigiane e ricamatrici. New entry dell’edizione di Roma è Sheep Italia, onlus che realizza coperte di lana per persone senza dimora e insegna loro a lavorare a maglia grazie a migliaia di volontarie e volontari da tutta Italia e dall’estero.

Le mostre e le installazioni creative

Arte, cultura e creatività sono al centro dell’edizione romana del Salone: altra grande novità è infatti La Via dell’Arte, uno spazio dedicato alla pittura e al colore a cura dell’associazione Strade Diffuse che sabato 24 settembre organizza una performance artistica collettiva in cui ogni visitatore potrà dipingere, danzare, osservare, annusare ogni emozione, dando vita ad un'opera d'arte. In fiera anche un’interessante mostra di abiti storici a cura di Corporazione delle Arti e un’installazione tessile dell’associazione Sul Filo dell'Arte per omaggiare l’artista Yayoi Kusama, “la regina dei pois”.

Nella Via delle Idee, area iconica della manifestazione, tante ispirazioni e una ricca offerta di corsi, workshop e dimostrazioni per carpire i segreti delle tecniche creative più disparate: dalla legatoria artigianale spiegata nello stand di dicartaedifilo, ai corsi di decorazione su complementi d’arredo di Lucia Piazza, dalle bambole microscopiche di Taigete Minidolls ai gioielli in chiacchierino di Le Creazioni di Anna.

I laboratori esperienziali in programma

Sono davvero tanti i corsi con cui Abilmente Roma accoglie domani i visitatori in fiera (Hall 1 - Ingresso Est). Per citarne alcuni, i laboratori di stampa vegetale su pelle e su seta, le lezioni di mosaico, i corsi di telaio, di filatura della lana con il fuso, di uncinetto e di cucito, ma anche di self make-up e armocromia per scoprire i colori che donano di più al proprio incarnato. E ancora, lezioni di tecniche pittoriche per creare simpatiche decorazioni natalizie, i corsi dell’Associazione Gomitolorosa Onlus, che realizza manufatti solidali con lana di recupero, e i laboratori di calligrafia, lettering e colorazione della carta di The Quick Lazy Dog. Per i più piccoli, tante proposte all’insegna del divertimento con l’associazione Strade Diffuse, che propone tanti lavoretti fai-da-te per tutta la famiglia, e con le letture animate della Libreria Centostorie. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web www.abilmente.org/it e i canali ufficiali del Salone su Facebook, Instagram, Youtube.