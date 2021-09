Abilmente, il salone della creatività alla Fiera di Roma

Abilmente è il salone della creatività che propone corsi, tecniche per mettere a frutto la manualità creativa.

In programma: migliaia di corsi, dove mettersi alla prova per migliorare le tue tecniche fai-da-te o anche impararne da zero; Live Show, con le dimostrazioni delle creative più brave del momento.

Espositori specializzati, con tutti i prodotti e i materiali di cui hai bisogno per le tue creazioni DIY, i tuoi lavoretti e le tue magnifiche opere d’arte.

E ancora mostre e installazioni, dove la creatività diventa arte. E una sezione dedicata ai più piccoli Abilmente 4 Kids, uno spazio per i bambini con i laboratori creativi su misura per loro. Letture animate e creatività a prova di famiglia.

L'acquisito del biglietto è solo online sul sito dell'evento.

