Abilmente, il salone delle idee creative

Arriva alla Fiera di Roma "Abilmente", il grande Salone dedicato alle idee creative, organizzato da Italian Exhibition Group, punto di riferimento per le community di crafters e appassionati del Do It Yourself. La manifestazione è in programma dal 21 al 24 settembre, dalle 9,30 alle 18,30.

Abilmente è un luogo unico in cui si incontrano i tradizionali Mondi del DIY: Scrapbooking, Decoupage, Patchwork, Cucito Creativo, Home decor, Punto Croce e Ricamo, Bijoux, Cake Design, Decorazione, Stampa 3D, Belle Arti, Miniature, Sartoria fai da te.

Aperta al grande pubblico e adatta a tutta la famiglia, Abilmente è il posto giusto per creativi e curiosi, dove trovare ispirazione, nuove idee, prodotti, materiali e strumenti per le creazioni DIY, grazie alla presenza degli espositori più innovativi del settore. È il posto giusto per sviluppare la propria manualità con migliaia di corsi con cui mettersi alla prova per migliorare le tecniche fai-da-te o anche impararne da zero. Da non perdere i laboratori, le mostre e i live show con le dimostrazioni delle creative più abili del momento.

Tra le novità di quest’anno, Be-A, il blog delle idee creative, che propone contenuti, tutorial e curiosità a firma dei più fantasiosi blogger del DIY e racconta storie di creatività. Il Salone, inoltre, si presenta con una nuova immagine coordinata dell’artista e illustratore Ale Giorgini, che raffigura un mosaico di facce, colori e storie che si fondono con i monumenti simbolo delle quattro città (Vicenza, Roma, Milano e Torino) che ospitano la manifestazione.