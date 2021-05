L’Abbazia delle Tre Fontane e la fabbrica di cioccolato dei frati Trappisti Una passeggiata nel cuore medievale della campagna romana per scoprire la sorgente delle Acque Salvie e la fabbrica di cioccolato dei Frati Trappisti.

Un sito di grande fascino e suggestione mistica, situato a pochi metri dalla fermata della Metro B Laurentina. L'abbazia fu costruita sul luogo, ove nel 64 d.C., sotto l’impero di Nerone, l’apostolo Paolo di Tarso fu condannato a morte e condotto per l’esecuzione ad “Aquas Salvias”, una valle ricca di acque, situata presso l’antica via Laurentina.

La decapitazione del Santo generò tre nuove sorgenti, le stesse che oggi danno il nome al complesso Cistercense nato sul luogo del suo martirio. Superato l’arco di Carlo Magno entreremo in quest’oasi di pace e tranquillità, compiendo un tuffo nel passato e nella storia, per scoprire il fascino di un monumento unico nel suo genere, dove la sensazione sarà quella di ritornare all’età medievale.

La visita si concluderà presso il laboratorio dei Frati Trappisti ove sarà possibile acquistare prodotti d'erboristeria, birra e vin santo, olio, miele e le famose barrette di cioccolato da loro prodotte.



INFO

-La visita sarà condotta da: Cristiana Berto, storica dell'arte e guida turistica.

-Durata: circa 2 ore.

-La visita è adatta anche per bambini e ragazzi.

-Accoglienza e registrazioni: da 30’ prima delle 16:00, in Via di Acque Salvie 1.

-La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, se ci sono ancora posti disponibili e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni. VEDI SOTTO COME PRENOTARE.



COSTO:

Adulti: €10 nuovi iscritti; €9 soci

Ragazzi (14-17 anni) €6 nuovi iscritti; €5 soci

Bambini (6-13 anni) €3 nuovi iscritti; €2 soci

Bambini (0-5 anni) gratis

+ auricolare €2.



SCONTI

2 euro di sconto a chi prenota e partecipa a 2 visite durante la stessa settimana (la settimana va da lunedì a domenica).



PRENOTAZIONI:

via mail a cricriberto@gmail.com o inviando un SMS/WA al 3315632913.

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.

Gallery