A Villa Medici il concerto di Jack Adler-McKean

Fernando Garnero, compositore e borsista 2020-2021 dell'Accademia di Francia a Roma - Villa Medici, invita il suonatore di tuba Jack Adler-McKean per un concerto nel Gran Salone della Villa, in programma lunedì 12 luglio alle ore 19 (ingresso libero su prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale).

Il concerto presenta una selezione di assoli per tuba, combinando classici del XX secolo di Jonathan Harvey e Giacinto Scelsi con tre pezzi scritti negli ultimi anni e interpretati da Jack Adler-McKean.

Still di Harvey offre libertà improvvisativa su una serie di accordi riverberati, mentre la caratteristica ossessione di Scelsi per le classi di tonalità limitate e la modulazione timbrica è dimostrata in forma compatta in Maknongan.

I nuovi lavori dei giovani compositori Sylvain Marty e Sophie Pope rappresentano l’ampia diversità stilistica della composizione odierna, dal canto ispirato al didgeridoo alle trascrizioni elettroniche di musica glitch.

Carthage di Jesse Ronneau debutta invece per la prima volta a Roma: un’opera che rappresenta la tensione tra il decreto del senatore Catone “Delenda Carthago est….” e la risposta di Scipione “Carthago servanda est….”.

