"A tutta Coda", Pet Expo 2023

A tutta Coda Pet Expo è la manifestazione, della durata di due giorni per tappa, all’insegna del divertimento e del benessere animale con un programma ricco di giochi, sport, esibizioni, approfondimenti e momenti ludico-didattici. L’evento si svolgerà presso il Palaterme Fiuggi in via Anticolana, il 13 e il 14 maggio dalle 9 alle 19.

Si tratta di un'expo progettata e organizzata per gli animali da compagnia, una manifestazione, totalmente cruelty free, nata nel 2016 con l’obiettivo di promuovere e diffondere contenuti formativi e informativi per avvicinare le persone al mondo degli animali in modo più responsabile e rispettoso.

Tra le attività proposte la Mostra Felina Internazionale, che ospiterà circa 400 esemplari provenienti da tutto il mondo. Per gli amanti dei cani, invece, saranno presenti alla manifestazione i principali allevatori e verranno organizzati raduni di diverse razze.

