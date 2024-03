A Toys Orchestra in concerto al Wishlist Club

Prosegue al Wishlist Club la rassegna live di Radio Rock per il quarantennale dalla sua fondazione. A salire sul palco del celebre club del quartiere romano di San Lorenzo, saranno questa volta, il 6 aprile, gli A Toys Orchestra.



Tra le realtà più importanti dell'intero panorama alternative italiano, la band capitanata da Enzo Moretto, torna con un nuovo lavoro in studio: Midnight Again. L'album segna una vera e propria palingenesi rispetto ai precedenti lavori del gruppo - più marcatamente wave - in favore di ricercati arrangiamenti, che ben testimoniano la sua maturazione stilistica. Allo stesso tempo però mantiene una continuità identitaria, scevra da snaturamenti e ravvisata a partire dal titolo, dedicato al fatidico momento che scandisce il passaggio da un giorno all'altro e che già aveva catturato l'attenzione degli A Toys Orchestra - Midnight Talks (2010) e Midnight (R)evolution (2011).



Ad aprire il concerto i Thalatta & The Babasons.