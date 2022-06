A Torre Maura ... si fa la musica!

Il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, si festeggia la Festa della musica. Un’iniziativa che, come avviene in tutta Europa, coinvolge in maniera organica l’Italia intera trasmettendo quel messaggio di cultura, partecipazione, integrazione, armonia e universalità che solo la musica riesce a dare. Sono previsti migliaia di eventi nelle piazze, nelle strade, nei parchi, nei musei, nei luoghi di culto, nelle carceri, nelle ambasciate, negli ospedali, nei centri di cultura, nelle stazioni ferroviarie, nelle metropolitane, negli aeroporti di tutte le città e borghi italiani.



A Torre Maura, la Festa della Musica si svolgerà all'esterno della William School Music è siamo onorati di rappresentare Torre Maura per questa kermesse musicale che vedrà suonare in tutta Italia ed Europa Artisti e Band!



La Festa della Musica di Roma è promossa da Roma Capitale – Assessorato Crescita culturale – Dipartimento Attività Culturali aderisce alla Festa della Musica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Società Italiana degli Autori ed Editori AIPFM Associazione italiana per la Promozione della Festa della Musica (coordinamento nazionale). La Festa della Musica 2022 è promossa dal Mibac. L'iniziativa è promossa dal Ministero della Cultura, dalla SIAE, dalla Rappresentanza della Commissione Europea e organizzata dalla AIPFM con RAI come Main Media Partner.



"Siete tutti invitati davanti alla William School Music in via Dei Colombi 106/106a per festeggiare con noi dalle ore 15:00 fino alle ore 21:00 la Festa della Musica di Roma 2022. Ci saranno i nostri Artisti a esibirsi in un variopinto concerto musicale dal vivo, ricco di tanti strumenti, eccezionali vocalist e super Band Rock!