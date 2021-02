Era il 18 febbraio 1920, quando Re Vittorio Emanuele III diede simbolicamente inizio alla costruzione del rione de “la Garbatella", con la posa della prima pietra in Piazza Benedetto Brin.

101 anni dopo, la storia del quartiere popolare che, sorto in epoca moderna, ha saputo conquistarsi l'ammirazione dei romani, e non solo, rimanendo nel tempo sempre fedele alle proprie origini, rivive, domenica 21 febbraio 2021 alle ore 16, grazie all’Associazione Culturale Teatrale de “I Servitori dell'Arte" e al loro evento “A spasso con i fantasmi di Garbatella", realizzato sull'impronta dell’originale format di successo della stessa Compagnia di Ladispoli.

Una passeggiata, con partenza da Piazza Benedetto Brin, che si snoda attraverso le vie della Garbatella, alla scoperta di quelle zone e di quegli scorci che caratterizzano il rinomato rione della Capitale, il tutto arricchito da insoliti, quanto inaspettati, incontri con alcune personalità che hanno lasciato una loro impronta storico-popolare nel quartiere. Considerata una sorta di “paese incastonato all'interno di una grande città", l'ex borgata de “la Garbatella" ha visto mutare, negli anni, la propria immagine, pur implementando quei suoi aspetti artistici e culturali che, nel renderla unica nel suo genere e nel suo contesto urbano, hanno saputo attirare anche un numero sempre maggiore di registi di film e fiction che vi hanno ambientato le loro opere cinematografiche.

In compagnia di una preparata guida turistica e dei poliedrici attori de “I Servitori dell'Arte", il tour accompagnerà i presenti alla scoperta delle origini e dello sviluppo del quartiere, attraverso un vero e proprio tuffo nel passato, in grado di far respirare “la romanicità" del luogo, potendo guardare direttamente negli occhi coloro che, più di altri, hanno saputo imprimervi quello spirito popolare “giallorosso" che tanto ammalia e conquista.

Una domenica pomeriggio lontana dal traffico cittadino, condita di cultura e sano divertimento adatto a tutta la famiglia, in un “luogo a dimensione d'uomo", tra lotti popolari, cortili interni, architetture Liberty, strutture del periodo fascista ma anche, e soprattutto, curiosità e leggende radicate e intramontabili.

Tutte le informazioni

QUANDO: Domenica 21 Febbraio 2021, alle ore 16:00;

DOVE: Ritrovo in Piazza Benedetto Brin, nel quartiere de “La Garbatella" alle 16:45 (segno di

riconoscimento una bandierina arancione);

PERCORSO: da Piazza Benedetto Brin al Teatro Palladium;

DURATA: 1 ora e 30 minuti, circa.

COSTI:

Biglietto intero: € 15,00;

Biglietto per i soci con tessera “I Servitori dell'Arte": € 12,00;

Biglietto ridotto per bambini dai 5 ai 12 anni: € 10.00;

Pacchetto famiglia (2 adulti e 2 bambini 5-12 anni): € 45,00;

Gruppi di minimo 25 persone, biglietto a € 10,00 ciascuno;

Gratuito per bambini al di sotto dei 5 anni di età;

Ulteriori sconti per gruppi numerosi.