"A school with a view", l’happy hour all'Accademia Italiana

Si intitola “A School with a View” il ciclo di incontri sviluppato da Accademia Italiana e aperto al pubblico, oltre che agli studenti iscritti alla scuola di alta formazione con sede a Firenze e Roma. Otto lecture fino a giugno, a partire da martedì 28 novembre alle ore 13, per passare un’ora in compagnia di architetti, designer impegnati nella sostenibilità, ideatori di festival, fotografi.

Gli appuntamenti romani di A School with a View

Ad aprire la rassegna nella sede appena inaugurata in via dello Scalo di San Lorenzo 10, martedì 28 novembre alle ore 17.30 Andrea Pirrello, Fotografo di scena, per big della film industry quali Wildside, Sky Italia, Groenlandia, Hulu, Fandango.

Seguono in calendario Martina Loncar, Jewellery designer & jewellery maker (12/12), Gianmarco Sanna, Curator Discarded Magazine e Co-founder of L.I.S.A. (09/01), Manuel Alvaro, creative director e local ambassador di Art Directors Club Italiano (13/02), Lucrezia Moro, Brand & Fabric Ecodesigner per Bilulu (12/03), Valeria Oppenehimer, Fashion reporter Content creator Autrice tv Fashion expert, giornalista RAI e docente di moda (23/04), Domitilla Dardi, Curatrice per il Design del museo MAXXI di Roma, docente di Storia del design, fondatrice e curatore di EDIT Napoli, fiera del design d’autore (07/05), Laura Astrologo Porche, Giornalista esperta in gioiello (11/06).