"A Roma con Nino Manfredi", presentazione della guida-passeggiata attraverso film e vita dell'attore

Lunedì 17 maggio Enrico Vanzina presenterà "A Roma con Nino Manfredi" di Nicola Manuppelli, guida letteraria a Roma e alla Ciociaria attraverso la vita e la carriera di Nino Manfredi, nell'anno in cui se ne festeggia il centenario.

La guida attraverso i film e la vita di Manfredi

Il libro edito da Giulio Perrone Editore è una guida-passeggiata a Roma attraverso i film e la vita di Nino Manfredi nell’anno del suo centenario; l’infanzia a Castro de Volsci, l’arrivo nel quartiere di San Giovanni, il ricovero al sanatorio Forlanini, le lunghe notti del ’43, la Roma del dopoguerra con le partite di pelota allo Sferisterio Barberini e gli americani a Ciampino, il boogie-boogie, l’Accademia di teatro e i primi successi al cinema.

Nino Manfredi, attore, regista, cantante, musicista, teatrante, è stato l’altra voce di Roma, la voce di un romano venuto da “fuori”, un attore fra i più versatili della storia del cinema, che ha spaziato nei generi e nelle epoche. Nino ha raccontato la Roma dei Papi con Luigi Magni e la Roma di Rugantino con l’omonimo musical, la Roma del fascismo con Zampa e Damiani e la Roma del dopoguerra con Scola, la Roma degli immigrati e la Roma del terrorismo. Ha vestito i panni del contadino romano e di Pasquino, del monsignore e dell’immigrato, rappresentando sempre le due facce opposte della città.

La presentazione di svolgerà all’aperto lungo la rampa che conduce alla libreria Eli (viale Somalia 50) e in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube. Per partecipare in presenza, la prenotazione è obbligatoria: eventi@libreriaeli.it – 06 8621 1712.

Foto d'archivio