"Il Sole come non l'avete mai visto" a Rocca di Cave

Il Geomuseo Planetario di Rocca di Cave, in collaborazione con il Comune di Rocca di Cave e l'Associazione Le Nove Muse Onlus, propone per domenica 23, con replica domenica 30 ottobre, lo Spettacolo di Planetario "Il Sole come non l'avete mai visto": un viaggio verso la nostra Stella per osservarla con gli occhi curiosi di un bambino, per scoprire insieme il concentrato di reazioni nucleari che permettono la vita sul nostro Pianeta.



Ma cos'è una macchia solare? Secondo le definizioni scientifiche, altro non è che una regione della superficie del Sole (la fotosfera) che è distinta dall'ambiente circostante per una temperatura minore ed una forte attività magnetica. Anche se in realtà le macchie solari sono estremamente luminose, perché hanno una temperatura di circa 4000 kelvin 3726 c, il contrasto per emissività termica rispetto alle regioni circostanti, ancora più luminose, le rende chiaramente visibili come macchie scure.



Seguirà l'osservazione al telescopio del Sole e delle macchie solari. L'attività è adatta a tutta la Famiglia. I bimbi si divertiranno moltissimo a vedere la nostra Stella. Nella foto un primo piano di una macchia solare all'ultravioletto. Immagine del satellite TRACE.