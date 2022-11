A Rocca di Cave alla ricerca delle Leonidi, le stelle cadenti di novembre

Le Nove Muse onlus, in collaborazione con il Comune di Rocca di Cave, organizza per sabato 19 novembre alle ore 18.00, una serata osservativa con spettacolo di planetario per cercare insieme nel cielo d'autunno le Leonidi, le stelle cadenti di novembre.



A breve, infatti, come ogni anno a novembre, una pioggia di meteore e bolidi illuminerà i nostri cieli grazie ad uno degli sciami meteorici più importanti del cielo d'autunno: le Leonidi, stelle cadenti che devono il loro nome al punto da cui sembrano provenire, la costellazione del Leone.



Ma non solo "semplici" stelle cadenti...



Avete mai visto una scia di luce fortissima solcare il cielo? Si trattava quasi sicuramente di un bolide, una meteora di elevata luminosità, di magnitudine negativa. Infatti la parola “bolide” deriva dal greco βολις, bolis che significa “proiettile”.

Al contrario della quasi totalità delle meteore comuni, oltre al colore bianco, i bolidi possono assumere anche altri colori tra cui il verde smeraldo, il rosso, l'azzurro elettrico e l'arancione.



Pensate che il 13 novembre 1833 si verificò un fenomeno incredibile nei cieli di tutto il mondo, riportato anche dai giornali dell’epoca: una tempesta di stelle cadenti e bolidi luminosi investì la terra per 4 ore.



Fu il 19 dicembre 1865 che Ernst Wilhelm Tempel scoprì un oggetto circolare vicino alla stella Beta Ursae Majoris, che fu poi avvistato anche da Horace Parnell Tuttle il 6 gennaio 1866: si trattava della cometa 55P/Tempel-Tuttle, la responsabile delle Leonidi. Ogni 33 anni, periodo coincidente con il periodo orbitale della Tempel-Tuttle, si verificano quindi intense tempeste meteoriche, come quella del 1833. Anche negli anni 2000 ci fu un’altra tempesta, ma non così intensa, mentre per attendere un nuovo passaggio della cometa che porterà nuove polveri e detriti, dovremo aspettare il 2031.



L'evento, che ha una durata di circa due ore, è pensato per tutta la famiglia.



E' previsto uno sconto del 50% per gli under 12.



Per info: geomuseoroccadicave@gmail.com