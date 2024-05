"A' Rebours, ascoltare era il tuo solo modo di vedere", la mostra

À REBOURS / ASCOLTARE ERA IL TUO SOLO MODO DI VEDERE

Simone Stuto

a cura di Michela Becchis



Opening 25 maggio 2024 ore 18:30

Curva Pura | Via Giuseppe Acerbi 1a - Roma

Fino al 27 giugno 2024



Curva Pura è lieta di presentare la prima personale romana di Simone Stuto, " à rebours / ascoltare era il tuo solo modo di vedere " a cura di Michela Becchis.

La mostra, include una selezione degli ultimi lavori dell'artista siciliano, pensati per un vibrante intervento site specific a Curva Pura.

Scrive la Becchis: "L’artista compie un lavoro di minuziosissima ricerca, scientifico si direbbe, guarda dentro la pittura, guarda dentro la storia della pittura, guarda dentro le modalità della pittura e guarda dentro anche i temi, le iconografie, le ricerche che da lontano vennero e vengono a ibridarsi con la cultura occidentale, guarda la narrazione dei sensi e significati che si calano nella sua pittura. Questo lavoro immenso e continuo di rileggere, aprire, smontare, scomporre, insomma quel “sempre investigando” che secondo Vasari era l’ossessione di Pontormo, rende estraneo e inapplicabile al lavoro di Stuto il principio di riproduzione perché questo guardare e sentire in modo reticolato è ontologicamente principio creatore di nuovo, di costante re-invenzione dell’opera e del piano simbolico dove si distende."



Bio



Simone Stuto (Caltanisetta 1991), vive e lavora a Torino.



La dimensione del racconto è fortemente accentuata dall’uso preponderante di cromie pure, spesso ottenute attraverso sottili velature o paste pittoriche più consistenti.