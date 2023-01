A Palestrina proseguono i "Libri con Vista": ospite l'artista Ilaria Petriglia

Sabato 28 gennaio, alle 17.30, secondo appuntamento per i "Libri con Vista", progetto dell'Associazione Le Nove Muse Onlus insieme a Il Talento di Roma, percorso condiviso che, dopo il primo appuntamento con "365 giorni a Roma", porterà alla scoperta dei nostri talenti locali e nazionali.



Protagonista dell'incontro Ilaria Petriglia, poliedrica artista di Colleferro: pittrice e poetessa (ma non solo), autrice della silloge "Baratri Tiburtini", edito da Giulio Perrone nella collana "L'Erudita".



Nel corso dell'evento, che sarà condotto da Antonella Giannaccaro e da Ylenia Ceccarelli, presso la Difficile Libreria, esploreremo le diverse dimensioni del baratro, con uno sguardo particolare all’amore, il file rouge della raccolta. Per citare l'autrice, si parlerà di "amore per la persona amata, per la famiglia, per i luoghi che ci restano nel cuore e per se stessi, amore come ancóra di salvezza o causa del nostro perderci. L’amore ha mille gradini ed essere amati è il bisogno primario in questo universo", il tutto condito dalla potenza immaginifica dei lavori di Ilaria Petriglia, autrice anche della copertina del libro.



La partecipazione è gratuita. Non serve prenotazione.



Per maggiori informazioni: Tel. 340 5710380