"A nudo", la mostra personale di Marzia Muscatello

Dal 14 -20 aprile 2023 Medina Art Gallery presenta “A nudo”, mostra personale di Marzia Muscatello nella galleria di Via Merulana 220 a Roma. L’evento di opening si terrà il giorno 14 aprile 2023 alle ore 18:00 in via Merulana 220 con la presentazione della curatrice Chiara Quintavalla.



Marzia Muscatello è una visual artist che vive a Roma e raffigura personaggi femminili e la loro lotta per la sopravvivenza, come strumento biografico per liberare i propri sentimenti e pesi. Autodidatta, ha sviluppato uno stile unico che riflette il suo approccio istintivo e intuitivo all'arte. La mostra A Nudo ripercorre l'evoluzione artistica di Marzia Muscatello dai primi anni del liceo fino ai suoi dipinti più recenti e introspettivi. Il titolo della mostra si basa sull'espressione “mettersi a nudo” che implica il rivelarsi per ciò che si è veramente, evidenziando l'uso del corpo femminile nudo come tema centrale delle opere di Marzia Muscatello.



“Nei suoi dipinti, Marzia Muscatello crea un mondo di figure femminili che servono da alter ego di sé stessa. Questi personaggi incarnano le emozioni, le paure e i desideri più profondi dell'artista e fungono da potenti simboli della forza vitale, della resilienza e dell'emancipazione femminile.

La sua arte serve come strumento biografico per dare sfogo ai suoi sentimenti e pesi profondi e come sfida per scoprire le complessità del suo io interiore.

Marzia Muscatello è stata profondamente influenzata dall'iconica pittrice messicana Frida Kahlo.

Come Kahlo, l'artista è affascinata dal potere dell'arte di esprimere la complessità dell'esperienza umana e di rivelare i segreti più intimi e le passioni dell'anima. Pur trattando temi oscuri come il dolore, la sofferenza e l'auto sabotaggio, le opere dell'artista sono intrise di un senso di speranza e positività che riflette la sua fede incrollabile nel potere trasformativo dell'arte.”



