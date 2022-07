"A night with Sergio Bernal" alla Casa del Jazz

Martedì 2 agosto, a I Concerti nel Parco “A night with Sergio Bernal", uno spettacolo di e con la Sergio Bernal Dance Company, il cui leader, l’acclamatissimo ballerino madrileno Sergio Bernal, firma la direzione artistica insieme a Ricardo Cue. Lo spettacolo si avvale della partecipazione straordinaria di un altro grande interprete internazionale, Joaquin de Luz, già principal del New York City Ballet.

Uno spettacolo affascinante ispirato alla cultura iberica e allo spirito gitano tra vertiginosi assoli e raffinati pas de deux e pas de trois. Tra coreografie originali come “El ultimo encuentro” di Ricardo Cue, sulle note di “Hable con ella” di Alberto Iglesias, l’assolo “Il cigno” sempre di Ricardo Cue con musica di Camille Saint-Saëns, un’inedita versione del “Bolero” di Maurice Ravel in cui la danza dei tre interpreti si fonde in un tutt’uno, il celebre “Zapateado” creato da Antonio Ruiz Soler sulla musica di Pablo de Sarasate e “Folia de Caballeros” coreografato e danzato insieme da Bernal e De Luz, il quale ci regala anche “Five Variations on a Theme” di David Fernandez, balletto classico su musica di J. S. Bach. Lidia Gomez sarà la presenza femminile, iconica con la bata de cola tradizionale del flamenco. È previsto anche un brano musicale come ”Siempre Lorca” su testo del grande poeta spagnolo. A Night with Sergio Bernal ci offre un visionario racconto per quadri in cui si fondono la tradizione spagnola, l’eleganza della danza classica ed il fuoco e la passione del flamenco, espressione e simbolo della cultura gitana.

Sergio Bernal?nasce a Madrid nel settembre 1990. All’età di quattro anni sua madre iscrive lui e il fratello gemello ad un corso di?sevillana,?una danza tipica andalusa. Da quel momento Sergio non lascerà più la danza. Nel?2002, a soli undici anni, viene ammesso al??Conservatorio?Reale?di?Danza?Mariemma di Madrid. Più tardi, in un’intervista, Bernal afferma che il suo modello di ispirazione è stato da sempre il ballerino russo?Mikhail Baryshnikov. Nel 2012 entra a far parte del?Ballet Nacional de España, dove nel 2016 è nominato primo ballerino, per poi fondare nel 2017 la sua compagnia – la?Sergio Bernal Dance Company?– insieme con il coreografo Ricardo Cue, per portare avanti progetti originali fra cui uno spettacolo dedicato a Yves Saint Laurent. Raffinato e versatile interprete, Sergio Bernal ha nel suo repertorio da la “Farruca” de “Il cappello a tre punte” di Antonio Ruiz Soler, a “Bolero 1830” di Mariemma (al secolo Guillermina Martinez Cabrejas), al ruolo di Don José in “Carmen”. Nella sua danza Sergio Bernal sposa alla perfezione la passione per il flamenco con la tecnica e l’eleganza della danza classica.