A La Nuova Arca due giorni di festival sulla sostenibilità

Sabato 1 e domenica 2 giugno 2024, La Nuova Arca propone il Festival della Sostenibilità ambientale e sociale I Care, aperto al pubblico e interamente dedicato all’“aver cura” come chiave di volta, come modo di stare nel mondo e nella città. Il sottotitolo e cuore tematico di questa seconda edizione è Non c’è sostenibilità senza giustizia. Può esserci sostenibilità dove permangono la diseguaglianza e l’ingiustizia sociale? Può essere sostenibile una città sempre meno capace di proporre soluzioni abitative dignitose? Può esistere una filiera agroalimentare equa, capace di produrre cibi di qualità e rispettosi dell’ambiente e allo stesso tempo remunerare in modo appropriato chi produce?



I Care è un evento di aggregazione rivolto a tutti, gioioso, animato da musica, spettacolo, mostra-mercato, dibattiti e laboratori per tutte le età, realizzato con il coinvolgimento attivo della rete dell’impresa sociale romana che opera in ambito di sostenibilità ambientale e solidarietà sociale. I Care punta a promuovere con tutti i partner coinvolti una comunità che includa, in armonia col proprio ambiente, offrendo La Nuova Arca in via di Castel di Leva, 416, come luogo di incontro, approfondimento e festa in un contesto che dell’aver cura delle persone, delle relazioni e dell’ambiente, ha fatto un programma di lavoro e una visione del domani.



Nel programma della due giorni sono previste due tavole rotonde, sabato 1 e domenica 2, a tema ambientale la prima e sociale la seconda. Laboratori per bambini e famiglie e 3 concerti con Davide Vaccari (sabato 1) i Disabiliè e gran finale con l’orchestra di Pasquale Innarella e con la straordinaria partecipazione di Nicky Nicolai (domenica 2 giugno). Tutto ad ingresso gratuito. Dalle 12.00 sia di sabato che di domenica sarà possibile pranzare con piatti preparatori con i prodotti di agricoltura biologica de La Nuova Arca.



Sabato 1 giugno dalle 15.00 l’incontro si intitola “Prima la casa! Il diritto alla casa dei nuclei madre bambino. con Barbara Funari Assessore politiche sociali del Comune di Roma, Giuseppe Dardes responsabile formazione di Housign First, Antonio Finazzi Argò Rete Mam&Co, con la moderazione del giornalista Dario Quarta.



Durante l’incontro i bambini potranno partecipare a laboratori Creativi aperti anche agli adulti: La Casa che vorrei laboratorio creativo a cura de La Nuova Arca; Laboratorio di percussioni (djembè) a cura del gruppo Tam Tam Morola, capitanato da Moustapha Mbengue; Angolo del disegno e del gioco libero a cura di Croce Rossa Italiana, Comitato Municipio Roma IX.



La prima giornata, sabato 1 giugno, si conclude alle 18.00 con il concerto del quartetto Il Whiskey d’Alice, le più belle canzoni della tradizione cantautoriale italiana. Nato da un’idea di Davide e Stefano Vaccari nel 2011, inizialmente come tributo a Fabrizio De André, diventa successivamente un “contenitore musicale” che, pur cambiando elementi, ha sempre mantenuto la sua identità: riproporre il repertorio dei cantautori italiani, dagli storici ai contemporanei.



Domenica dalle 14.30 la tavola rotonda si intitola Le filiere agroalimentari: equità e giustizia sociale. Parteciperanno: Fabio Ciconte (Presidente del Consiglio del cibo di Roma), Francesca Forno (sociologa Università di Trento), Gabriele Rasconi (imprenditoria vivaista), Salvatore Stingo (Agricoltura Capodarco), coordinati da Marco Fratoddi (direttore Sapereambiente).



Dalle 14.30 anche domenica sono previsti laboratori per bambini: Giochi, storie e cibi per chi ama la Terra a cura della biologa nutrizionista Elena Cocchiara; Costruisco il mio erbario a cura de La Nuova Arca; ed ancora Angolo del disegno e del gioco libero a cura di Croce Rossa Italiana, Comitato Municipio Roma IX.



Alle 17.00 è previsto il concerto dei Disabiliè, band di Come un Albero Museo Bistrot. I Disabilié sono – o forse, più semplicemente, aspirano ad essere! – il progetto più disabilitante della scena musicale romana.



Alle 18.00 concerto di Nuove Risposte Jazz Orchestra diretta da Pasquale Innarella con la straordinaria partecipazione dell’incantevole e vibrante voce di Nicky Nicolai. L’orchestra composta da più di venti persone esegue brani popolari del Jazz, dello Swing e della Bossa Nova dei grandi autori come Count Basie, Duke Ellington, Glen Miller e tanti altri, tutti eseguiti con arrangiamenti che mettono in risalto la modernità di questi classici.



La Nuova Arca Il Cammino



Via di Castel di Leva 416 Roma



info@lanuovaarca.org – www.lanuovaarca.org