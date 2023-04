"A different kind of furs", visite e laboratori d'arte per bambini

Nel contesto mostra 'A different kind of furs' di Klodin Erb, l’Istituto Svizzero e IUNO propongono, sabato 15 aprile, visite e laboratori creativi interamente gratuiti per bambine/i dai 6 ai 12 anni e le loro famiglie.



Un tuffo al cuore

Osservando le opere di Klodin Erb presenti nel primo grande salone ci si ritrova immersi in ambienti carichi di colori e forme. Giardini selvatici, piante e ortaggi fuori misura nei quali ci sembra di scorgere (è solo un inganno ottico?) piccoli esserini, abitanti o esploratori, di queste superfici dipinte, persi tra le fluide tracce e i colori sgargianti. Le/i bambine/i creeranno a loro volta dei giardini immaginari, utilizzando la tecnica del collage ma con stoffe di tessuti e decorazioni differenti che richiamano anche le altre grandi opere che Klodin ha realizzato appositamente per la mostra e che fluttuano nella sala adiacente imponenti come danzatori coperti di tulle, pellicce e pailettes. Anche nelle creazioni dei piccoli visitatori, stratificate di colori e superfici diverse, si potranno scorgere, al loro compimento, piccole figure mimetizzate perse nella confusione cromatica: abitanti di queste pitture tattili.



Per prenotazioni e informazioni scrivere una mail all’indirizzo education@istitutosvizzero.it È richiesta la prenotazione entro la mattina del giorno precedente all’incontro. I laboratori si terranno in lingua italiana.



I laboratori sono organizzati in collaborazione con il centro di ricerca sull’arte contemporanea IUNO e coordinati dall’educatrice e critica d’arte Francesca Campli (Associazione Culturale Informadarte).