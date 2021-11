A Cinecittà World la più grande festa di Capodanno di Roma

Orario non disponibile

La più grande festa di Capodanno della capitale è a Cinecittà World. Il Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma si trasforma il 31 Dicembre in un enorme Villaggio del Divertimento di oltre 30 ettari. Parco aperto dalle 18 alle 6 del mattino, per 12 ore di puro divertimento, con 40 Attrazioni, 7 Spettacoli, Concerti dal vivo, 4 Discoteche (commerciale, latino/hip-hop, techno/house, revival '60-'90), 6 cenoni e un Capodanno per i bambini sulla neve.

Una notte per dare il benvenuto al 2022 con energia, musica, divertimento e voglia di stare insieme ballando tra i set e i teatri storici del cinema. Artisti e Dj si alterneranno sui palchi di Cinecittà World per tutta la notte. Un capodanno per grandi e piccini che potranno usufruire di tutte le attrazioni del Parco fino alla mattina.

Si potrà scegliere tra 6 diversi tipi di cenone da gustare nei ristoranti a tema di Cinecittà World, Charleston, Roma e Saloon e con la possibilità di scegliere tra diverse opzioni.

Dopo i tradizionali “lenticchie e cotechino” tutti nella Cinecittà Street per il brindisi di mezzanotte con uno scoppiettante spettacolo di Fuochi d’Artificio.

Ad Aqua World le installazioni del Festival delle luminarie “Polvere di Stelle” accompagneranno i visitatori in un percorso suggestivo, tra pinguini, orsi bianchi e alberi colorati, che dal tramonto fino a chiusura illumineranno tutto il parco.

Gli ospiti, poi, potranno giocare con la neve, quella vera, dentro Il Regno del Ghiaccio, unico snow park al coperto d’Italia. Quattro le attrazioni con cui divertirsi: Pattiniamo, la tradizionale pista di pattinaggio, Scivolone la multipista per sfidare gli amici in divertenti discese, Palle di neve, dove arrampicarsi su morbide montagne bianche e Kamikice, per precipitare senza freni tra le curve di un vorticoso scivolo

Il programma dettagliato della serata è disponibile sul sito.

Un Capodanno con i botti a partire da €40 e tutto in un solo biglietto!