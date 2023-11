A Christmas Carol al Teatro Ghione

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

"A Christmas Carol", lo spettacolo simbolo del Natale torna a Roma, al Teatro Ghione, dal 7 al 9 novembre.

Si tratta del più celebre e commovente racconto di Charles Dickens, ambientato nella Londra vittoriana in musiche e atmosfere suggestive. Lo spettacolo, con la regia di Valentina Cognatti e con Gigi Palla, porterà gli spettatori ad una riflessione sull'equilibrio difficile fra il presente, il passato e il futuro.

La neve, il freddo, il fascino e il degrado della Londra vittoriana, dominata dalla povertà, dalla misera, dall’analfabetismo si costruiscono sulla scena tra musiche e atmosfere suggestive, che emozionano il pubblico e lo portano a riflettere sulle contraddizioni di un’epoca passata, evocando, nei colori e nelle immagini, simboli e personaggi che hanno reso A Christmas Carol una delle storie natalizie più famose di sempre.

Lo spettacolo sarà in scena per tre giorni Sabato 9 dicembre doppia replica, alle 17:00 e alle 20:45. Per maggiori informazioni consultare il sito del Teatro Ghione