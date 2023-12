"A cena con delitto" al Teatro Ciak

Intero € 28,00 Ridotto € 25,00 (under 20, over 65, gruppi 10+ e disabili)

Prezzo Intero € 28,00 Ridotto € 25,00 (under 20, over 65, gruppi 10+ e disabili)

Il Natale si tinge di mistero al Teatro Ciak di Roma. Ironico e coinvolgente nel vero senso della parola, arriva A cena con delitto - escape room teatrale, nuovo appuntamento interattivo della storica compagnia del Teatro Stabile del Giallo, in scena per tutte le festività natalizie, da sabato 16 dicembre a domenica 7 gennaio. Sul palco tanti veterani del genere Noir, Alberto Caneva, Raffaele Castria che firma anche la regia, Patrizio Cigliano, Linda Manganelli, Marianna Menga, Paola Migneco, Enrico Ottaviano e Stefano Quatrosi.

Attirati da un invito anonimo e chiusi in una villa isolata, i più celebri scrittori di gialli di sempre si ritrovano alle prese con un misterioso ospite e una serie di enigmi. Uno spettacolo appassionante tra brividi, sussulti ma anche tante risate.

“Data la particolare peculiarità dell'amante del giallo – spiega il regista Raffaele Castria - il cui gusto naturale rimane sempre quello di affrontare misteri, lo spettacolo è creato con un meccanismo teatrale che investe lo spettatore stesso. Si è costruito non un semplice “pretesto” al gioco “Escape”, ma un giallo classico, secondo la migliore tradizione inglese, ispirato al gioco da tavolo e alle escape room, divenute un’attrazione molto in voga in Italia e all’estero.

Ne è uscito – conclude - uno spettacolo che si muove irriverente e gioioso attraverso la commedia, il cabaret e il gioco in perfetto equilibrio, pieno di mistero, suspense e umorismo, godibile anche da uno spettatore che voglia solo assistere”.

Le scene sono di Fabiana Di Marco, le Musiche di Alessandro Molinari. Costumi di Valentina Bazzucchi. Disegno Luci di Marco Catalucci.