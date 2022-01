A caccia di fantasmi tra Castel Sant’angelo e Pantheon: visita ed attività per bambini

"Siete pronti per un’avventura spaventosa? Siete davvero coraggiosi così come dite? Credete nei fantasmi e nelle leggende magiche? Questo è il tour adatto a voi!

Spettri e fantasmi che amano girare per la città ci spaventeranno? E voi siete pronti per rincorrerli? Attraverso giochi e indizi da risolvere scoveremo i loro nascondigli, i loro luoghi segreti e, audaci quali siamo, non scapperemo davanti ai loro racconti! Pensate ancora di essere così coraggiosi?"

E' questo il tour per bambini (visità e attività) proposto da I Viaggi di Adriano per il prossimo 6 febbraio.

Questa visita NON è richiesto il Green Pass

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: davanti Castel Sant’Angelo lato ponte

Quota di partecipazione: 12€ bambini, 5€ adulti

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it – o chiama 3343006636 - 0651960876

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione

Div. abili: assenza di barriere architettoniche