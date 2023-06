Street food festival: arriva un goloso tour all’aperto per assaporare Il cibo di strada made in italy

Cosa fare dall’8 all’11giugno? Partecipare allo Street Food Festival di Eataly Roma…all’aperto! Ebbene sì sono tornati i grandi eventi open air nel piazzale dinanzi il punto vendita di Ostiense. Ad aprire la stagione lo Street Food Festival, una manifestazione che da anni appassiona sempre di più il pubblico di Eataly Roma con la sua variegata offerta dal Nord al Sud d’Italia. Sotto il cielo stellato e a ritmo di musica, potrete assaporare le specialità classiche e romane di Supplì Bros, addentare i burger, gli hot dog di Chianina e tante altre bontà di BBq Chianina Station. Non perdetevi poi le olive, gli arrosticini e il formaggio fritto di Scottadito. Immergetevi nel Cilento con Ci Và – Cibo Vagabondo, il food truck preparerà il Pizziddo (pizza fritta di farina semintegrale con pomodoro San Marzano, cacioricotta del Cilento e origano) e il panino con pulled pork.



E come rinunciare allo gnocco fritto, alla tigella e alla piadina wrap di Mozao? Presente inoltre Polpetta con le sue proposte gluten free.

Spazio anche alle specialità dolci con la Pasticceria Lisita che porterà le sfogliatelle ricce e lisce, il cannolo siciliano espresso, il babà in bicchiere al pistacchio, al cioccolato e con crema chantilly. Da bere, in aggiunta alle proposte del Bar di Eataly, oltre 20 birre artigianali diverse di Birra di Classe, il beer truck che porta in giro per l’Italia e l’Europa la birra artigianale italiana e i cocktail alla spina. Abbinate alle specialità street food anche i vini italiani e l’offerta del Bar di Eataly. L’ingresso allo Street Food Festival è gratuito, le proposte possono essere acquistate tramite gettoni alle casse dedicate (1 gettone: 2 €). Per gli impavidi del gusto disponibili il carnet l’Assaggiatore ci prova (14 gettoni: 26 euro) e l’Esploratore le prova tutte (30 gettoni: 55 euro).