In partenza l'edizione 2022 di Aria di San Daniele

Roma è simbolo del Made in Italy, una città ricca di storia e cultura (specialmente enogastronomica).

Ed è proprio dalla Capitale che prende il via il tour Aria di San Daniele 2022: un viaggio di oltre 40 tappe per far conoscere in tutta Italia il San Daniele DOP.

L’evento Aria di San Daniele è alla sua quinta edizione e per il 2022 prevede sei serate romane: sei appuntamenti food che danno ufficialmente inizio al tour itinerante che proseguirà poi fino a novembre, toccando Torino, Bergamo, Milano, Verona, Bari, Napoli e Palermo.

L’appuntamento a Roma è dal 22 al 30 marzo: locali storici, osterie, dimore e i luoghi della frizzante vita enogastronomica capitolina faranno da sfondo all’evento, che viene ospitato per le sei serate da sei location differenti, dislocate in quartieri diversi della città.

Quello che accomunerà tutti gli eventi è la possibilità di degustare gratuitamente il San Daniele DOP: affettato a macchina o a mano da tagliatori esperti e proposto nelle ricette dei vari locali.

La prima tappa è nel quartiere Prati martedì 22 marzo alle 18.30 presso Magazzino Scipioni, caratteristico locale situato all’interno di un antico stabile industriale degli anni Venti.

Il giorno successivo, mercoledì 23 marzo dalle 19, ci si sposta invece nel parco archeologico dell'Appia Antica, presso la Nuova Villa dei Cesari, dimora storica a pochi minuti dal centro di Roma e dall’Aventino. La “tre giorni” si conclude giovedì 24 marzo alle 19 a Trastevere, per eccellenza il quartiere della movida e dei piaceri enogastronomici, nella bottega dei sapori Ercoli 1928.

Dopo qualche giorno di “pausa” Aria di San Daniele ricomincia lunedì 28 marzo alle 19 a Trastevere nello spazio di Heco, finestra tra il Tevere e Porta Portese. Martedì 29 marzo dalle 18.30, il tour arriva in un altro locale Heco, questa volta però nel cuore del quartiere Eur.

Gli appuntamenti romani termineranno mercoledì 30 marzo dalle 19 presso l’Angolo Divino, storica enoteca gastronomica dietro Campo de’ Fiori, nella zona di Palazzo Farnese.

Per non perdervi neanche un evento dedicato al Prosciutto di San Daniele vi suggeriamo di cliccare sul sito ufficiale del tour.