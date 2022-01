Romics, il Festival internazionale del fumetto a Roma

Prezzo non disponibile

Dal 7 al 10 aprile la Capitale torna a colorarsi con la XXVIII edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, in Fiera Roma.

È partita la vendita dei biglietti per partecipare alla XXVIII edizione della kermesse romana: quattro giorni imperdibili per immergersi in tutti i mondi della creatività, dal fumetto all’illustrazione, dalla narrativa al cinema con le novità del settore, le case editrici, le fumetterie, i collezionisti, i gadget, i videogiochi e gli imperdibili incontri con autori, editori, influencer e talent.

I biglietti sono limitati e nominativi, acquistabili solo ed esclusivamente online su www.romics.it o presso i rivenditori autorizzati Vivaticket.