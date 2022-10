Cinecittà presenta RomeVideoGameLab 2022

Il festival degli applied game in scena dal 3 al 6 di novembre negli studi di via Tuscolana, 1055.

Quattro giorni dedicati ad un pubblico di ogni età: dai ragazzi delle scuole, agli appassionati di videogiochi che ritroveranno una straordinaria “collezione” di retrogaming e arcade originali.

Tema di questa edizione è “Naturale e MetaNaturale”, ovvero si vuole indagare e giocare sul rapporto tra ciò che conosciamo come reale e quello che invece non si può più “contenere” sotto la parola virtuale visto che occupa un intero mondo. Da non perdere la mostra “Cinema e NFT” a cura di Simone Arcagni in collaborazione con RAI Cinema, la lectio magistralis su “Cos’è il Metaverso” e molte esperienze di Realtà Virtuale e Aumentata. Ci sarà Mariano Equizi con Sei 1 Mito, tra teatro e realtà aumentata. Un programma fittissimo di appuntamenti e di laboratori, tra ricerca scientifica (il Consiglio Nazionale delle Ricerche con i suoi diversi istituti e l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova tra i protagonisti degli eventi), ma anche fashion con esperienze immersive e agroalimentare con laboratori sensoriali.

Tra le tante novità la presenza di Barbascura X, youtuber e divulgatore scientifico, l’ esordio romano della musicista irlandese Chipzel che con Kenobit bitpop e chiptune suonerà tramite un Game Boy; lo show “Moviemania” con le più belle colonne sonore del cinema e dei videogiochi, il “Conciorto “che unisce tecnologia e natura e l’immancabile Cosplay Contest. Qui il programma completo: https://romevideogamelab.it/programma

RomeVideoGameLab è prodotto da Cinecittà in collaborazione con IIDEA (l’Associazione italiana dei produttori di videogiochi) con il patrocino del Comune di Roma, di Aeronautica Militare, Consiglio Nazionale delle Ricerche , Istituto Italiano di Tecnologia e con il sostegno di Regione Lazio e Camera di Commercio di Roma, partecipano a questa edizione MAECI-ITA/ICE, Rai Cinema Channel, Rai Cultura ,Unitelma Sapienza e Fondazione Santa Lucia, il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale della Sapienza di Roma. Technical partner Acer.

Biglietti

INTERO: € 5,00

RIDOTTO: € 3,00

- ragazzi da 7 a 14 anni e loro accompagnatori

- possessori di metrebus card (mensile o annuale) o di biglietto metro obliterato nello stesso giorno

- gruppi (min. 5 persone)

- iscritti, al di sotto dei 14 anni, a uno o più workshop

GRATUITO:

- scuole

- bambini fino a 6 anni

- disabili e accompagnatori

CONCERTO KENOBIT/CHIPZEL

Sabato 5 novembre h. 21.00: € 10

biglietto cumulativo (ingresso+concerto): € 13

VIETATO l’ingresso ai cani, salvo per assistenza ai disabili

Acquisti on line su: https://www.ticketone.it/artist/romevideogamelab/ :

dal 12 ottobre 2022 fino alle h.12.00 del giorno di ingresso.

Per il concerto di Kenobit/Chipzel la chiusura della vendita on line sarà alle h. 9.00 di sabato 5 novembre.

Workshop e anteprime videogiochi: Iscrizione obbligatoria € 2,00 link eventbrite su romevideogamelab.it