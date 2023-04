Dentista a Roma? Presso il Policlinico Gemelli puoi prenotare una visita dentistica per adulti e bambini

Prezzo non disponibile

Un centro odontoiatrico che pone la massima attenzione alle necessità e alle cure del paziente: questa è la missione del Dental Center Gemelli collocato all’interno della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.

A Roma è infatti possibile trovare un centro dentistico che opera con la scrupolosità e l’attenzione che solo un ospedale può offrire. Il Dental Center Gemelli, avvalendosi di uno staff medico esperto e strumentazioni all’avanguardia, offre differenti trattamenti volti alla cura del sorriso e alla prevenzione di patologie orali per adulti e bambini di diverse età.

Ad aprile puoi avere la possibilità di prenotare una visita di controllo con gli odontoiatri del Dental Center che valuteranno lo stato di salute della tua bocca e ti consegneranno un piano di cura su misura, studiato sulle tue necessità.

Come si svolge la visita?

Il dentista di riferimento, dopo un colloquio conoscitivo volto a comprendere lo stato di salute generale del paziente, effettua un esame del cavo orale: con l’utilizzo di strumenti digitale e manuali verifica l’assenza di patologie o lesioni che interessano denti, gengive, guance lingua e labbra.

Il dentista inoltre controllerà l’integrità di eventuali otturazioni, impianti dentali, protesi e apparecchi ortodontici e l’assenza di condizioni come disallineamento e malocclusione dentale.



Un Centro attento alla tecnologia

Il Dental Center Gemelli si contraddistingue per l’uso della tecnologia 3D che può essere utilizzata, dove necessario, per svolgere le visite. Grazie allo scanner orale è possibile prendere le impronte dentali del paziente e studiare alcune aree della bocca in modo completamente digitale.

Questo strumento rende visite e trattamenti più accurati, inoltre consente al paziente di comprendere meglio il piano di cura formulato dal dentista di riferimento.



Quali trattamenti puoi prenotare al Dental Center?

Il Centro Odontoiatrico è pronto ad assisterti con diverse tipologie di trattamenti, tra cui:

Pulizia dei denti

Sbiancamento dentale

Implantologia dentale in caso di denti mancanti

Protesi fissa e mobile

Faccette dentali

Ortodonzia fissa

Ortodonzia trasparente con mascherine in resina

Cura di carie, gengiviti e parodontiti

Perchè scegliere un Ospedale?

Al Dental Center Gemelli possono essere trattati anche pazienti con patologie e svolti interventi complessi con un alto grado di professionalità. Questo è possibile grazie alla collaborazione multidisciplinare con altri reparti per svolgere in sicurezza tutti i trattamenti necessari alla cura del sorriso e al benessere del paziente.

Per prenotare la tua visita o ricevere informazioni puoi chiamare il numero 0630156700? (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:30 e sabato dalle 8:30 alle 12:30).

