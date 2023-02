Hamburger Festival a Roma: ultimo weekend di gusto con i migliori burger gourmet e lo speciale show cooking di uno Chef amatissimo

L’Hamburger Festival continua, dopo lo scorso weekend, da Eataly Roma con gli ultimi giorni di festa dedicati al celebre panino.

L’ultimo weekend di evento, in programma dal 3 al 5 marzo 2023, offrirà ai visitatori la possibilità di assaporare una vasta gamma di hamburger realizzati con ingredienti di qualità e carne di ottima scelta.

Le hamburgerie presenti al Festival di Eataly Roma saranno pronte a presentare alcune tra le loro migliori proposte al terzo piano del tempio agroalimentare della Capitale.

Tra i partecipanti ci saranno il BBQ Chianina Station, che realizzerà panini con hamburger di Chianina e Cinta Senese, RARO - Market Lab & Food, che farà dei burger di manzo biologico di razza maremmana allevata allo stato brado, B.ro’ - Beef Bar, che preparerà dei bun con hamburger di Scottona selezione Sakura, e la Birreria di Eataly, che farà assaporare gli hamburger di Fassona piemontese de la Granda Presidio Slow food e quelli di salmone fresco della Pescheria di Eataly. Rosti al Pigneto conquisterà i palati con l’hamburger di Scottona polacca e veggie burger affumicato. Gli sfiziosi fritti di Muorz e le dolcezze di Casa Manfredi completeranno l'offerta food.

Ma non saranno solo i panini a essere protagonisti dell'Hamburger Festival di Eataly Roma.

Le birre artigianali italiane alla spina del food truck Birra di Classe e i vini selezionati della grande Enoteca di Eataly esalteranno l'esperienza culinaria, mentre la buona musica renderà l'evento ancora più unico.

Tra le numerose attività dell'Hamburger Festival, non mancheranno gli showcooking e i corsi di cucina.

Il celebre chef e volto televisivo del Gambero Rosso Channel, Max Mariola, terrà un suo speciale showcooking durante l'evento di Eataly Roma, presentando la sua personale ricetta dell'hamburger venerdì 3 marzo alle ore 19.30.

Ci saranno anche corsi realizzati dai maestri di Eataly, tra cui "Primi passi in cucina: buono come il pane" dedicato ai piccoli chef che si terrà il 5 marzo e il corso "Burger's Queen" del 6 marzo.

L'Hamburger Festival di Eataly Roma è un evento da non perdere per gli amanti del buon cibo e della cultura gastronomica italiana.

Per ulteriori informazioni sull'evento e sulla sua programmazione, consultare il link.

Orari Hamburger Festival

Venerdì 3 marzo | 19.00 - 24.00

Sabato 4 marzo | 12.00 - 16.00 | 19.00 - 24.00

Domenica 5 marzo | 12.00 - 16.00 | 18.00 - 22.00

Modalità di pagamento

Ingresso gratuito

Tutte le proposte potranno essere acquistate tramite gettoni.

Per mangiare e bere al 3° piano potrai acquistare i gettoni alle casse dedicate.

• 1 gettone = 2€

Promo Gettoni:

• Burger Lover | 16 gettoni = 30€ (anziché 32€)

• Burger Experience | 35 gettoni = 65€ (anziché 70€)