Domenica al Circo Massimo: la festa della solidarietà e del divertimento tra sport, musica e laboratori per grandi e piccini, anche a quattro zampe

Torna Insieme per il bene comune – Good Deeds Day, la manifestazione dedicata a solidarietà e attivazione promossa in Italia da CSV Lazio, Centro di Servizio per il Volontariato,

in collaborazione con l’Acea Run Rome the Marathon 2023.

I volontari di oltre 100 associazioni accoglieranno al loro arrivo i runner della SN4IFUN Run, la Stracittadina promossa da Roma Capitale.



Dalle 9.30 animazione, giochi vintage, robotica, coding, laboratorio dei piccoli chef e massaggi per i bambini.

Per tutti caccia al tesoro, clownerie, massaggi armonici con campane tibetane, massaggi viso giapponesi, lezioni gratuite con metodo Feldenkrais, danze orientali e tanti laboratori: teatrali, di riciclo, aquiloni, maglia, disegno, scrittura creativa, multisensoriali, giardinaggio didattico, agricoltura sostenibile, musicale e quello per la creazione di un piccolo vivaio in casa.



E ancora, tanto sport per tutti: arti marziali, pallavolo, scacchi, calcio camminato, oltre a bocce e hockey sul prato.

Un’area sarà dedicata ai nostri amici a 4 zampe con dimostrazioni di addestramento, pet therapy, attività di ricerca persone disperse, a cura di esperti cinofili con i loro fidi compagni.

Per rilassarsi tra un’esperienza e l’altra - tutte gratuite - ci saranno i massaggi shiatsu, per umani e pelosi ed un punto ristoro dove mangiare qualcosa accompagnati dalla musica di Radio 105 dal palco centrale.

Ci saranno anche oggettistica, uova di Pasqua, gadget e le realizzazioni artigianali delle associazioni.

Una serie di attività è pensata per la nostra salute, con dimostrazioni di primo soccorso, la possibilità di fare test rapidi contro HIV ed Epatite C ed elettrocardiogramma per bambini e ragazzi tra i 3 ed i 14 anni.



Per chi volesse partecipare in qualità di runner, è possibile farlo in modo solidale a questo link

Per i dettagli e il programma completo: www.insiemeperilbenecomune.net

L'invito è rivolto a tutti per partecipare ad una festa del papà diversa e divertente presso il Circo Massimo.