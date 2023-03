Scopri la mobilità sostenibile Volkswagen: l'evento dedicato alla gamma elettrica ID. in arrivo a Roma il 25 e 26 marzo

Carpoint Volkswagen è lieta di annunciare l'evento che si terrà nella sede di Via Della Pisana 471 a Roma, 25 e , dedicato alla gamma elettrica ID. Volkswagen.

Durante le 2 giornate, i clienti potranno scoprire e provare le vetture della gamma ID composta dalla compatta ID.3, il SUV ID.4, il SUV coupé sportivo ID.5 e ID.BUZZ, l’iconico Bully di Volkswagen ora completamente elettrico.

Grazie alla collaborazione con E-GAP, società che offre servizi di ricarica “on demand” per veicoli elettrici ovunque si trovi l’auto, i clienti possessori di vettura elettrica potranno usufruire di un bonus di €20 di ricarica omaggio. E-GAP ti raggiunge in qualunque punto della città con il suo Van, anch’esso 100% elettrico, che provvede ad erogare l’energia richiesta anche in tua assenza.

Grazie alla presenza di catering, spazi tecnologici dove poter configurare la propria auto in autonomia, test-drive esclusivi, l'evento sarà occasione di intrattenimento per tutta la famiglia, anche per i più piccoli che potranno divertirsi con attività pensate appositamente per loro.

Carpoint durante le 2 giornate dell’evento per tutti coloro che sottoscriveranno un contratto d'acquisto (o noleggio) di una vettura o un Veicolo Commerciale omaggerà un treno di pneumatici invernali, mentre ai clienti che sceglieranno una vettura o Veicolo Commerciale elettrico, la colonnina di ricarica domestica wallbox in omaggio.

Per l’occasiona anche il Centro Assistenza sarà operativo con check-up e free refill gratuito, previa prenotazione online, per tutti i clienti Volkswagen.

"Questo evento rappresenta per noi un'occasione unica per far conoscere la gamma elettrica ID e per far provare ai nostri clienti l'esperienza di guida elettrica", hanno dichiarato Stefano De Bonis Brand Manager Volkswagen e Daniele Salvemini, Direttore Vendite dei Veicoli Commerciali Carpoint. "Siamo molto felici di collaborare con E-GAP per offrire ai nostri clienti servizi di ricarica convenienti ed efficienti ovunque si trovino, e di poter offrire vantaggiose opportunità di acquisto".

Carpoint Volkswagen Pisana è anche la casa dell’Usato Certificato Volkswagen, dove troverete oltre 100 vetture usate esposte sottoposte a rigorosi controlli e garantite da casa madre. Anche in questo caso per i clienti una promozione imperdibile: passaggio di proprietà e prime 2 rate del finanziamento in omaggio.

L'evento Carpoint Volkswagen si terrà 25 e presso la sede di Via Della Pisana 471 a Roma, dalle ore 9:00 alle ore 19:30.