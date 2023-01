Cacio & Pepe Festival: Eataly Roma celebra il piatto simbolo della tradizione con un grande evento

Eataly Roma inizia la stagione degli eventi 2023 celebrando il cacio e pepe, piatto simbolo della tradizione culinaria romana, famoso in tutto il mondo.

Dal 16 al 22 gennaio il tempio del cibo di Eataly Roma organizza un’intera settimana dedicata al cacio e pepe nel grande Mercato e nei Ristoranti, che culminerà nel weekend con un’imperdibile e grande festa giunta quest’anno alla sua quarta edizione: il Cacio & Pepe Festival, dal 20 al 22 gennaio, al terzo piano del negozio Eataly più grande del mondo.

Una selezione delle migliori realtà romane proporrà la cacio e pepe in tantissime versioni. Non mancheranno show cooking dedicati, lezioni di cucina, intrattenimento musicale e laboratori creativi per bambini.



Negli stand di Felice a Testaccio, Pastificio Secondi, Bottega Trattoria De Santis, Centro, Fornerie Alessandrino – Senza Glutine e senza lattosio, Supplì Bros e Bottega Ioli & Matteucci si potranno assaporare fritti, paste fresche ripiene, tonnarelli, mezze maniche, gnocchetti, panini, frittatine di pasta, maritozzi e tante altre ricette classiche o rivisitate, tutte a base di cacio e pepe.

Da bere le birre agricole dal territorio dei Monti Prenestini di Mou Contadini Birrai e i vini laziali selezionati dalla grande Enoteca di Eataly.

Il Cacio e Pepe Festival si aprirà venerdì 20 gennaio alle ore 19, con la presentazione del libro “Annamo Bene.

La cucina romana di Sora Lella”. Francesca Barberini con la moderazione di Roberta Petronio e Laura Pranzetti Lombardini, autrici di “Le Romane”, disserteranno sulla cucina romana di Sora Lella e delle sue storiche ricette, tra cui l’iconica cacio e pepe.

Nella giornata finale dell’evento, domenica 22 gennaio, anche attività di intrattenimento per bambini e laboratori creativi sul tema del riciclo, in collaborazione con la Onlus Le Ali dei Pesci.

L’ingresso al Festival è gratuito, tutte le proposte delle realtà ospiti potranno essere acquistate con i gettoni disponibili alle casse del terzo piano.

Tutti i dettagli e il programma dell'evento al link https://bit.ly/Cacio- Pepe-Festival





LE DATE E GLI ORARI

Venerdì 20 gennaio | 19.00 - 24.00

Sabato 21 gennaio | 12.00 - 16.00 | 19.00 - 24.00

Domenica 22 gennaio | 12.00 - 16.00 | 18.00 - 22.00



MODALITA' DI PAGAMENTO

- Tutte le proposte potranno essere acquistate tramite gettoni.

Per mangiare e bere al 3° piano potrai acquistare i gettoni alle casse dedicate.

• 1 gettone = 2€

Promo Gettoni:

• L’assaggiatore… ci prova | 14 gettoni = 26€ (anziché 28€)

• Il romano D.O.C.… le prova tutte | 30 gettoni = 55€ (anziché 60€)

Le casse chiudono 30 minuti prima della fine dell’evento.